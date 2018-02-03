Трагедия в Трускавце. В ДТП погибли два спасателя, фото и видео с места происшествия

В пятницу днем, 2 февраля, в Трускавце Львовской области местный житель на иномарке выехал на обочину и врезался в дерево, погибли водитель и пассажир машины, а еще два человека — пострадали.

Авария произошла около 15:30 на улице Городище, говорится на странице в Facebook Главного управления Нацполиции в регионе.

В ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Львовщине сообщили, что двое погибших и травмированный были сотрудниками районного отдела ГСЧС, пишет УНИАН.

"Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Audi A8, 31-летний местный житель, выехал на правую обочину, где совершил наезд на дерево", — отметили в полиции.

По ее данным, от полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки, а пассажир — 30-летний житель Трускавца, умер в больнице. "Двух других пассажиров, местных жителей возрастом 40 и 18 лет, госпитализировали с телесными повреждениями", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Минском шоссе столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль ГАЗ, грузовик перевернулся, пострадали пять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.