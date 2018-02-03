Кровавое ДТП в Харькове: дело передали в суд

В Харькове дело об аварии, в результате которой погибли шесть человек, передали в Киевский районный суд города.

В райсуд поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, говорится на его сайте.

Дело было начато по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 октября в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus была студентка Алена Зайцева, а другим авто управлял Геннадий Дронов. Киевский райсуд Харькова решил, что подозреваемые должны находиться под стражей до 10 февраля без возможности внесения залога.