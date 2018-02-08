Родители детей пьянствовали. В Нацполиции раскрыли подробности взрыва в Красногоровке

В Красногоровке Донецкой области взрыв, в результате которого пострадали трое детей в возрасте 3, 9 и 14 лет, произошел в частном доме на кухне.

Во время взрыва родители находились в соседней комнате и употребляли алкогольные напитки, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ведомства, дети играли на кухне, после инцидента там обнаружены остатки металлического предмета.

"Младших мальчика и девочку, которые получили самые серьезные повреждения, направили в хирургическое отделение больницы Курахово. У них диагностировано повреждение внутренних органов, травматическая ампутация пальцев руки", — отметили в Нацполиции.

Предварительно правоохранители квалифицировали случившееся по ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что вечером 6 февраля в Красногоровке взорвался неизвестный предмет, мальчику оторвало три пальца на левой руке, а маленькой девочке — палец на правой руке. Узнать больше об инциденте можно здесь.