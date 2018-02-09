Игры и проститутки. В Киеве накрыли казино для элитных клиентов: фото, видео

В Печерском районе Киева правоохранители прекратили деятельность казино для элитных клиентов, оно работало на территории отеля.

Игорное заведение находилось на бульваре Дружбы народов, его посещали состоятельные клиенты, в подавляющем большинстве — иностранцы, говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

По его данным, в казино также работали проститутки, стоимость "взрослых" развлечений стартовала от 100 долларов в час.

Полицейские начали производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса. В рамках дела копы провели обыск в заведении, изъяли 45 игровых автоматов, 11 столов для покера, 4 стола для рулеток, ноутбуки, серверное оборудование, игральные карты, фишки и кассовый аппарат.

Напомним, в декабре 2016 года сотрудники полиции обнаружили 18 нелегальных игорных заведений в нескольких областях Украины, там нашли сотни единиц оборудования и десятки тысяч гривень.