В Киеве посреди улицы умер мужчина

В пятницу, 9 февраля, в Деснянском районе Киеве — на Троещине — прямо посреди улицы умер мужчина.

Приехавшие врачи скорой помощи только констатировали смерть человека, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… Маяковского, 44. От передозировки прямо посреди улицы умер мужчина… Выехала СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.)", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина в автомобиле во время ссоры смертельно ранил знакомую скальпелем в шею, вывез ее тело в Киевскую область и сбросил в канаву, злоумышленника уже задержали правоохранители.