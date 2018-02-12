"Проигрыш по делу Майдана". Адвокаты Януковича показали ключевые вещественные доказательства, фото

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича опубликовал фотографии, которыми, по словам Виталия Седюка, стреляли в стражей порядка по время трагических событий в феврале 2014 года на Майдане в Киеве.

На своей странице в Facebook он заявил, что защитников экс-президента отстранили от дела, что не позволило предоставить суду вещественные доказательства. По словам Седюка, это является основанием для обжалования решения суда в Европейском суде по правам человека.

"Мы обнародуем фото двух пуль из пистолетов "Макарова". Они были изъяты из спецтехники, которая прикрывала бойцов Министерства внутренних дел во время их отступления с улицы Институтской 20 февраля 2014. Это было задокументировано", - утверждает Виталий Сердюк.

Адвокат заявил, что эти пули - только часть собранных ключевых доказательств. И, несмотря на отстранение адвокатов, "ГПУ проиграла дело Майдана".

"Они пошли на это, боясь, что эти доказательства, в том числе, доведут использование на Майдане похищенного во Львовской и Тернопольской области оружия", - написал Седюк.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в деле о расстрелах на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства фигурируют шестеро людей.