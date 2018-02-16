Лобовое столкновение, сгоревшее дотла авто, реанимация. Под Киевом произошло серьезное ДТП

В ночь на пятницу, 16 февраля, на въезде в поселок Глеваха (находится под Киевом) на Одесской трассе лоб в лоб столкнулись две иномарки, одна из них сгорела дотла, пострадали три человека, все они госпитализированы.

Авария произошла примерно в 0:40, один пострадавший находится в реанимации, пишет "Информатор", в частности, со ссылкой на родственника владельцев одного из авто.

"… столкнулись Skoda Octavia и Mazda Xedos… По предварительной информации, Mazda направлялась в сторону Василькова, а Skoda ехала против движения в сторону Киева", — отметило издание.

По его данным, "в результате лобового столкновения Octavia вылетела на обочину и загорелась, в ней находился только водитель, Xedos также получила серьезные повреждения, в машине ехала семейная пара, за рулем находилась девушка".

"По словам родственника владельцев "японца" (Mazda — Ред.), на момент общения, мужчина-пассажир Mazda находился в реанимации без сознания. Водитель из этой же машины в более лучшем состоянии, она практически не пострадала. О состоянии драйвера Skoda информации нет", — говорится в материале.

"Чех" (Skoda — Ред.) сгорел дотла, автомобиль тушили сотрудники ГСЧС. На месте работали медики, полиция и спасатели. По какой причине водитель Octavia ехал по встречной полосе — установит следствие", — добавило издание.

Напомним, 14 февраля в Киеве, по предварительным данным, из-за скользкой дороги водитель на авто BMW не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в другую машину и сбил женщину.