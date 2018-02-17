СМИ узнали причину смертельной аварии под Киевом с участием микроавтобуса с детьми

В субботу, 17 февраля, возле поселка Глеваха (находится под Киевом) смертельная авария с участием автомобиля "Нива" и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились дети, произошла из-за того, что первая машина нарушила правила дорожного движения.

Легковушка перегородила дорогу иномарке, пишет "Информатор" со ссылкой на пожарных, которые работали на месте ДТП.

"… авария случилась примерно в 9:30. В результате пострадали дети и скончались двое мужчин… В микроавтобусе ехали девять детей 11-12 лет", — отметило издание.

По словам собеседников, "Нива" попытался развернуться перед Mercedes, однако ей не удалось завершить маневр — произошло столкновение. "… Sprinter двигался со стороны города Белая церковь, а "Нива" перегородила ему дорогу, тем самым нарушила правила дорожного движения", — объяснили пожарные.

После столкновения водитель и пассажир легковушки вылетели на трассу, а микроавтобус унесло на обочину. В Mercedes пострадали дети и трое взрослых — водитель и два сопровождающих, их госпитализировали с легкими травмами.

Ранее в Нацполиции сообщили, что возле поселка Глеваха "Нива" столкнулась с микроавтобусом, в котором школьники из поселка Ставище ехали в киевский цирк, погибли водитель и пассажир легковушки, а девять детей попали в больницу.