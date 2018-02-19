"Маме не нужны". В Харькове пьяные супруги трое суток морили голодом внуков, фото

В Харькове 19 февраля около 9 утра наряд полиции выехал на место инцидента, где, согласно сообщению, в квартире произошел бытовой конфликт.

На месте происшествия правоохранители обнаружили 60-летних мужчину и женщину в нетрезвом состоянии, а также двоих девочек четырех и шести лет в крайне запущенном виде. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

"Как установили полицейские, мать детей не появлялась дома уже два дня. По словам соседей, она постоянно их оставляет на несколько дней с дедушкой и бабушкой, злоупотребляющих спиртными напитками", - сказано в сообщении.

Для осмотра детей были вызваны медики, которые констатировали состояние девочек, как удовлетворительное. Их временно поместили в больницу. Полиция начала поиски горе-матери, которая будет привлечена к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Подробности инцидента сообщила в Facebook сотрудник полиции Ляна Теремкова. По ее словам, шестилетняя Каролина и четырехлетняя Анжелика были заперты в комнате и на протяжении трех дней детей никто не кормил.

"Девочки сообщили, что у них есть ещё братик Саша, ему одиннадцать лет, который закрыт в соседней квартире ещё с одним неизвестным мальчиком! Папа детей давно свалил из семьи, а маме они совсем не нужны!", - написала представитель правоохранительных органов.

Как ранее сообщалось, в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал двух мальчиков — своего малолетнего сына и сына сожительницы.