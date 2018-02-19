В киевской многоэтажке вспыхнул серьезный пожар, фото с места происшествия

В Днепровском районе Киева в многоэтажном доме вспыхнул серьезный пожар, пока информации о пострадавших нет.

Возгорание произошло на ул. Александра Бойченко, 14, предварительно, между 7 и 8 этажами, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"На месте работает ГСЧС (сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуация — Ред.)", — отмечается в сообщении.

Напомним, 3 февраля в Киеве в психиатрической больнице имени Ивана Павлова в детском отделении на четвертом этаже загорелся один из кабинетов. Узнать больше об инциденте можно здесь.