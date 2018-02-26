Возле одесского "Привоза" конфликт автомобилистов закончился стрельбой

В Одессе возле рынка "Привоз" в Вознесенском переулке произошел конфликт со стрельбой.

Как сообщили источники в прокуратуре, повздорили два автомобилиста на "Ланосе" и "Волге", пишет "Думская"

В разгар ссоры водитель "Волги" достал пистолет, скорее всего травматический, и выстрелил в машину оппонента, а после скрылся с места происшествия.

На месте события работала следственно-оперативная группа. "Причины и причастные лица устанавливаются", — прокомментировали инцидент в пресс-службе патрульной полиции.

В пресс-службе ГУНП прокомментировали инцидент возле "Привоза".

"В 9:58 в полицию поступило сообщение об инциденте между автомобилистами в Вознесенском переулке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Предварительно установлено, что к припаркованному автомобилю одессита подъехали несколько мужчин на "Волге" и, разбив стекло, начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего скрылись в направлении Старосенной площади", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время личности хулиганов установлены. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 февраля группа неизвестных захватила здание санатория "Лермонтовский" в Одессе.