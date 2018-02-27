На Хмельнитчине задержан "знатный аксакал", вор в законе "Лёра Сумской"

В понедельник, 26 февраля, в Хмельницкой области правоохранители во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия проверили авто и обнаружили в нем местных криминальных авторитетов, а также вора в законе по прозвищу "Лёра Сумской", злоумышленники задержаны.

"Знатный аксакал" ехал в исправительное учреждение, которое находится на территории региона, чтобы "вершить, по его мнению, свой праведный суд", но не доехал, написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Он — не судья и никогда им не будет. Он — вор, который будет сначала лежать лицом в грязи, а потом отбывать наказание за свои преступления за решеткой", — отметил замглавы ведомства.

Напомним, в августе 2017 года глава Нацполиции Сергей Князев говорил, что за семь месяцев 2017 года Россия заслала в Украину 29 воров в законе, полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".