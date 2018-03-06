В правительственном квартале в центре Киева зарезали мужчину, фото и видео с места трагедии

Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", однако он скончался, не доехав до больницы.
Мужчину убили возле элитного внедорожника в глухом закоулке, который находится в самом центре правительственного квартала, сообщает Эспрессо.
По предварительной информации, потерпевший подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.
Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", однако он скончался, не доехав до больницы. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.
Напомним, 3 марта в Киеве посреди улицы нашли тела двух мужчин.