В правительственном квартале в центре Киева зарезали мужчину, фото и видео с места трагедии

В центре Киева в правительственном квартале на улице Лютеранской, 30, неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший умер.

Мужчину убили возле элитного внедорожника в глухом закоулке, который находится в самом центре правительственного квартала, сообщает Эспрессо.

По предварительной информации, потерпевший подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.

Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", однако он скончался, не доехав до больницы. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, 3 марта в Киеве посреди улицы нашли тела двух мужчин.