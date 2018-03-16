На Закарпатье неизвестные разбили автомобили с венгерскими номерами: фото

В ночь с четверга на пятницу, с 15 на 16 марта в городе Берегово (Закарпатская область) неизвестные разбили стекла девяти автомобилей с венгерскими госномерами.

Соответсвующее сообщение опубликовал местный портал "Мukachevo.net".

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6.47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел семь поврежденных авто, у которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация, – говорится в тексте.

Непосредственно журналисты считают инцидент провокацией, поскольку неизвестные злоумышленники не стали повреждать стоящие рядом автомобили с украинскими госномерами.

Напомним, ранее в МИДе Венгрии объявили об открытии мониторинговой миссии ОБСЕ на Закарпатье.



