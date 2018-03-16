Сын ждал отца-убийцу в авто. СМИ рассказали подробности расправы над многодетной матерью на Киевщине

Правоохранители установили и задержали подозреваемых в жутком убийстве Лилии Гордеевой в Фастове Киевской области.

К совершению преступлению причастны четыре человека — они уже задержаны правоохранителями. Непосредственно удары ножом наносил 42-летний киевлянин, пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

На место преступления подозреваемый приехал на джипе Infiniti вместе со своим 21-летним сыном — студентом одного из столичных вузов. По данным источника СМИ, во время убийства парень ждал отца в машине.

Главная версия правоохранителей — убийство произошло в результате бизнес-конфликта. У Лилии Гордеевой и 42-летнего киевлянина якобы были судебные тяжбы.

У женщины, которая была матерью-одиночкой, остались трое детей. Известно, что младшему сыну три года, а дочери — девять лет. Лилия Гордеева ранее работала в банке, была предпринимателем.

Напомним, ранее сообщалось, что убийство произошло по дороге в детский сад, из которого женщина должна была забрать своего 3-летнего сына.