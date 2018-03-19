В киевской многоэтажке прогремел взрыв

В Оболонском районе Киева в подъезде одного из многоэтажных жилых домов произошел взрыв, информация о пострадавших устанавливается.

Взрыв прогремел на ул. Приречной, возможно, на месте происшествия найдены следы крови, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столицы.

По данным ведомства, возможно, рванула осколочная граната.

"… происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв… Неизвестные скрылись", — отметили в полиции.

Напомним, в пятницу вечером 16 марта в Подольском районе Киеве в подъезде жилого дома мужчине выстрелили в голову, пострадавший умер в машине скорой помощи. Узнать больше о преступлении можно здесь.