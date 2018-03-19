Искали три дня: в Запорожье жестоко убили бывшего депутата

В Запорожье после трехдневных поисков нашли мертвым бывшего депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

Он пропал несколько дней назад, сообщает издание "Новый визит". Вместе с друзьями Гурулев собирался лететь в Турцию, выехал в Запорожский аэропорт, но рейс отменили. Домой экс-депутат не вернулся, перестав выходить на связь.

Позже на вокзале обнаружили мужчину без документов с проломленной головой. Спустя три дня он скончался в больнице. Его опознали родственники.

Предположительно, погиб мужчина в результате ограбления. Похороны назначены на 20 марта.

Ранее сообщалось, что в Карпатах трагически погиб известный целитель, бесплатно спасавший людей. Он якобы исцелял людей присказками и никогда не брал в руки денег.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве в собственной квартире. Раненого срочно госпитализировали, но в больнице скорой медицинской помощи он скончался. Позже СМИ назвали возможную причину самоубийства летчика.