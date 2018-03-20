В Чернигове задержали продававшего танковую броню контрактника: фото

Военнослужащий-контрактник из 1-й отдельной танковой бригады был задержан по подозрению в краже и продаже частей динамической защиты танков гражданскому лицу.

Соответствующее сообщение во вторник, 20 марта, опубликовала пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Согласно обнародованным надзорным ведомством данным, задержанный − водитель танковой роты - снял и продал гражданскому лицу за 11 тысяч гривен 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, "ослабив боеспособность танкового подразделения".

Как отметили в прокуратуре, данные заряды модели "ХСЧКВ-34" используются в модулях динамической защиты танков "Нож" украинского производства.

"Предварительно установлено, что указанные заряды были демонтированы с нескольких танков Т-64БМ "Булат" на территории военной части и вынесены с целью продажи", - говорится в тексте.

Сейчас суд решает вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на имущество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на военныхарсеналах в Черкасской области обнаружили крупную растрату.