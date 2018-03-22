Геращенко: Взорвать метро в Киеве пытался соратник Саакашвили

Между связь задержанным пассажиром со взрывчаткой в метро Киева и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили обнаружилась связь.

В 6:00 утра на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали подозрительного мужчину. Им оказался местный житель по имени Гресик Т.В. 1990 года рождения, написал на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко.

У задержанного в рюкзаке была выявлена и изъята тротиловая шашку весом около 100 г, взрывчатое вещество типа пластид – 100 г, два запала "УЗРГМ" и два детонатора.

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии "Руху нових сил" Саакашвили. На фото Т. Гресь отмечен красным кругом", – сообщил Геращенко.

По его данным, теперь следователи официально обратятся к руководству партии, чтобы выяснить, что этот человек делал в их офисе.

"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", – добавил нардеп.

Ранее в Киеве на Печерске "муд*ки" у пункта полиции разбили мужчине голову и ограбили. Преступление совершено на бульваре Леси Украинки.