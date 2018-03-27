Обвиняемому в гибели сестры правозащитницы Ноздровской продлили меру пресечения: подробности

Дмитрию Россошанскому, обвиняемому в совершении дорожного-транспортного происшествия, в результате которого погибла Светлана Сапатинская − сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, продлили срок содержания под стражей.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба прокуратуры Киевщины.

"27 марта, состоялось очередное судебное заседание по делу ДТП с участием Д. Россошанского. По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины Д. Россошанский продлили меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили представители надзорного ведомства.

Смертельно ДТП произошло 30 сентября 2015-го в селе Демидов. В мае 2017-го Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам тюремного заключения. 27 декабря Апелляционный суд отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Позже Россошанскому продолили меру пресечения в виде ареста до 24 февраля 2018-го.

Напомним, что правозащитница Ирина Ноздровская, которая занималась делом о смертельном ДТП с участием своей сестры, без вести пропала 29 декабря 2017-го. Позже ее нашли мертвой в реке в Киевской области 1 января. В полиции квалифицировали преступление как умышленное убийство и открыли уголовное производство.