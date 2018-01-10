Найдено возможное орудие убийства Ноздровской: "не просто нож"

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в русле реки было найдено возможное орудие убийства юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Найденная вещь — "не просто нож, это определенный предмет, который используется в хозяйстве", рассказал он на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

"Я не могу вам говорить конкретное количество (ножевых ранений — Ред.), которое было нанесено (женщине — Ред.), но я могу сказать, что более десяти", — заявил замглавы ведомства.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

В совершении преступления подозревают Юрия Россошанского, суд арестовал его. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский раскрыл детали преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови. Позже Вячеслав Аброськин сказал, что на теле убитой в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого.