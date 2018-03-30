Стрельба в Харькове: в полиции установили личности жертвы и пострадавшего

В Харькове в результате стрельбы возле одного из ресторанов был ранен в голову, а позже умер в больнице 32-летний гражданин Азербайджана.

Ранение в бедро получил 38-летний грузин, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, сейчас мужчина отпущен домой", — отметили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что оба мужчины жили в Харькове на основании документа, который позволяет временное проживание на территории Украины.

По данным полиции, гражданин Грузии ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства.

Напомним, вечером 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов несколько злоумышленников открыли огонь из автомата по группе людей, пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице.