На Прикарпатье суд вынес приговор женщине, забившей до смерти мать

В Калуше Ивано-Франковской области (Прикарпатье) горрайонный суд признал местную жительницу виновной в нанесении матери тяжких телесных повреждений, в результате которых пострадавшая умерла.

Суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Приговором Калушского горрайонного суда указанное лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение — Ред.)...", — отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2017 года в Калуше между дочерью и матерью возник конфликт на бытовой почве, в его ходе первая нанесла оппонентке несколько ударов деревянной палкой в область головы, туловища и рук, пострадавшая умерла в больнице.