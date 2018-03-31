Жуткое самоубийство в Киеве: мужчина бросился с моста в Днепр, фото 18+

Реанимационные действия медиков не увенчались успехом.
Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, спасатели прибыли на место инцидента спустя три минуты, нашли мужчину в воде и достали на берег.
Однако сотрудники скорой помощи не смогли в результате реанимационных действий вернуть к жизни самоубийцу. Медики констатировали остановку сердца и вызвали на место происшествия полицию.
Отмечается, что на вид мужчине около 50 лет.
Напомним, ранее в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли мертвым курсанта Военной академии с огнестрельным ранением головы. 19-летний парень покончил жизнь самоубийством.