Жуткое самоубийство в Киеве: мужчина бросился с моста в Днепр, фото 18+

В Киеве с Московского моста 31 марта прыгнул в реку Днепр мужчина, который, очевидно, решил таким образом свести счеты с жизнью.

Как сообщает в Facebook dtp.kiev.ua, спасатели прибыли на место инцидента спустя три минуты, нашли мужчину в воде и достали на берег.

Однако сотрудники скорой помощи не смогли в результате реанимационных действий вернуть к жизни самоубийцу. Медики констатировали остановку сердца и вызвали на место происшествия полицию.

Отмечается, что на вид мужчине около 50 лет.

Напомним, ранее в Одессе на склоне возле Французского бульвара нашли мертвым курсанта Военной академии с огнестрельным ранением головы. 19-летний парень покончил жизнь самоубийством.