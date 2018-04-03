На Житомирщине пожар унес жизни маленьких детей, фото с места трагедии

В ночь на вторник, 3 апреля, в селе Сычевка Малинского района Житомирской области в одном из частных домов произошел пожар, погибли двое маленьких детей.

Жилье было построено из дерева, его полностью охватил огонь, говорится на сайте Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"До приезда пожарных хозяйка дома успела выбраться из горящего здания и спасти троих своих детей. Еще двоих она вынести не смогла — все дети несовершеннолетние", — отметили в ведомстве.

Позже женщина рассказала, что проснулась от едкого дыма, который уже охватил весь дом, дети спали в разных комнатах, поэтому она стала искать и будить их. Выйти из дома через входную дверь уже было невозможно, поскольку путь к ней был отрезан огнем.

Вместе со старшими детьми — 2002, 2008 и 2012-го годов рождения — она разбила окно и выбралась на свежий воздух. Из-за сильной задымленности двоих малышей женщина не нашла.

"На кровати в одной из жилых комнат бойцы ГСЧС обнаружили тело мальчика, 2015 года рождения… в соседней комнате, в колыбели, они нашли тело еще одного мальчика — 2017 года рождения", — добавили в госслужбе.

По ее данным, предварительная причина пожара — короткое замыкание в электросети. Окончательную причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, 10 марта селе Верблюжка Кировоградской области трое детей в возрасте от одного до четырех лет погибли при пожаре в одноэтажном доме. Узнать больше о трагедии можно здесь.