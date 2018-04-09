Во Львове охранники ресторана до смерти избили посетителя - соцсети

Во Львове возле ресторана "Старгород" в ночь с воскресенья на понедельник, с 8 на 9 апреля, скончался мужчина.

Фотоснимки с места происшествия были опубликованы в сообществе Varta1 в социальной сети Facebook.

Согласно обнародованным данным, инцидент произошел в 03.00. По словам друзей скончавшегося, он потерпел жестокие побои от охраны заведения.

"Там еще не известно что стало причиной смерти, все будет известно после определенных процедур, потому что даже его друзья которые там были говорили что у парня было больное сердце", - добавили пользователи.

Представители полиции на данный момент никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Львове студентка разбилась насмерть после падения с 11-го этажа.





