В винницкой школе ученик "брызнул" газом из баллончика: подробности инцидента

В Виннице один из учеников в школе №9 распылил газ из баллончика.

Соответствующее сообщение в четверг, 12 апреля, опубликовали представители Главного управления Нацполиции по Винницкой области.

Согласно обнародованным ведомством данным, после обеда правоохранители получили данные о распылении газа раздражающего действия в школе по улице Брацлавская.

На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуировали около 500 школьников и педагогов.

По предварительной информации, был госпитализирован один ученик, а еще пятерым медики оказали помощь на месте.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инциденту", – отметили полициейские.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в российской школе девочка устроила стрельбу из "пневмата".