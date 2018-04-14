На Киевщине накрыли банду вымогателей: жестко "выбивали" деньги

В Киевской области правоохранители прекратили незаконную деятельность организованной группы вымогателей в составе пяти человек, которая создала для прикрытия коллекторскую фирму.

Злоумышленники скупали долги, увеличивали их в десятки раз, а потом жестко "выбивали" деньги, говорится на странице Национальной полиции.

По данным ведомства, вымогателями оказались люди в возрасте от 29 до 33 лет, среди них — две девушки.

"Чтобы "выбить" долги, злоумышленники действовали жестко: звонили должникам, их родственникам, соседям, коллегам, угрожая им физической расправой и похищением", — отметили в полиции.

Начато производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, участникам банды уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Энергодаре Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили организованную преступную группировку, которой руководил криминальный авторитет, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений.