В Ровно по городу бродил малыш, которого нетрезвый дедушка выгнал из дома

В Ровно полиция обнаружила на улице голодного 7-летнего мальчика, который просил у прохожих помощи.

"Вечером 14 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, что в Ровно вблизи парка "Химик" к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал его из дома", - сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Патрульные взяли мальчика и поехали к нему домой, чтобы выяснить причины инцидента.

"В помещении полицейские застали его пятилетнюю сестру и нетрезвыми дедушкой и бабушкой. Девочка просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", – сообщили в полиции.

Детей у нетрезвых бабушки и дедушки забрали и временно отправили в областной центр социально-психологической реабилитации.

Правоохранители разыскали мать мальчика и девочки и составили на нее административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП. Учитывая, что это уже второй протокол на женщину за текущий месяц полицейские готовят ходатайство в социальные службы о лишении матери родительских прав.

Напомним, в Волгоградской области РФ суд вынес вердикт относительно родителей 12-летней девочки, которую насиловали родные отец и мать.