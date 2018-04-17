Задушил детей. В Одессе суд приговорил мужчину к пожизненному заключению

В понедельник, 16 апреля, в Одессе Киевский районный суд признал мужчину виновным в убийстве двух детей его жены путем удушения и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области, говорится на сайте райсуда.

"Мужчину обвиняют в том, что…, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в очередной раз поссорился с женой из-за своего злоупотребления спиртными напитками. Воспользовавшись тем, что жена находилась на работе, руководствуясь мотивом мести, мужчина путем сдавления шеи обоих детей, задушил их", — отмечается в сообщении.

Напомним, в Одессе 27 июня 2017 пьяный мужчина задушил детей своей жены — 10-летнего мальчика и 4-летную девочку.

В конце марта стало известно, что в Ивано-Франковске горсуд избрал меру пресечения уроженке Закарпатской области, 1986 года рождения, подозреваемой в жестоком убийстве собственной несовершеннолетней дочери.