На Тернопольщине подросток изнасиловал мешавшего ему рыбачить мальчика

На Тернопольщине 16-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика во время рыбалки.

Соответствующее сообщение в четверг, 19 апреля, опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным данным, в полицию поступило сообщение от 20-летнего жителя Подволочисского района. Он сообщил, что его младший брат вероятно, подвергся сексуальному насилию. Инцидент произошел в среду, 18 апреля.

На место преступления немедленно выехали правоохранители. После недолгого выяснения обстоятельств, оказалось, что 16-летний парень на пруду ловил рыбу. Потому к водоему подошел мальчик и начал швырять в воду камни. На крики с требованием прекратить свое занятие никак не реагировал. Поэтому подросток поймал мальчика, заставил раздеться и изнасиловал. В содеянном он полностью сознался.

Открыто уголовное производство. Подростку грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве педофил изнасиловал 10-летнюю девочку.