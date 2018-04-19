На Виннитчине полицейский спецназ с вертолетом штурмом брал сельский дом: фото, видео

На Виннитчине полицейские применили вертолет ради задержания пьяного дебошира с ружьем в селе Вербка Чечельницкого района.

Соответствующее сообщение было опубликовано в четверг, 19 апреля, представителями пресс-службы Главка Нацполиции по региону.

Согласно обнародованным данным, накануне около 14.30 к дежурному поступило сообщение от 49-летней жительницы села Вербки о семейном насилии. На место инцидента немедленно прибыли полицейские. Выяснилось, что в одном из домов пьяный муж заявительницы угрожает ей ружьем.

Полицейским удалось вывести женщину из дома, она не пострадала. Но дебошир начал стрелять в их сторону. Один из полицейских выстрелил в ответ и ранил его в ногу.

Затем 50-летний дебошир забаррикадировался в доме. Когда он отказался сдаваться, полицейские вызвали для штурма спецназ КОРД, который прибыл на вертолете.

В конечно итоге дебошир был задержан и передан медикам.

По факту инцидента открыто уголовное производство. Расследование продолжаается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом полиция задержала вооруженную банду, которая захватывала дома.