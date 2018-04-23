На Черниговщине произошел пожар, найдены мертвыми женщина и ее 6-летний сын

В ночь на воскресенье, 22 апреля, в поселке Новое Черниговской области горел одноэтажный жилой дом, в котором находятся шесть квартир, во время тушения нашли тело женщины и ее 6-летнего сына.

Возгорание произошло по ул. Центральной, спасатели узнали о нем около двенадцати часов ночи, а в 3:05 — его ликвидировали, говорится на сайте Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в регионе.

"Во время тушения в комнате №2, где и возник пожар, пожарные обнаружили тела 40-летней хозяйки жилища и ее 6-летнего сына", — отметили в ведомстве.

В результате пожара уничтожена крыша дома и перекрытия на площади 56 квадратных метров, повреждены стены и имущество владельцев трех квартир. "Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электросети в помещении кухни", — добавили в ГСЧС.

Ранее в городе Борзна Черниговской области фура сбила насмерть велосипедистку, протаранила ограждение моста и слетела в реку. Потом кабину грузовика затопило, водитель погиб. Узнать больше о смертельной аварии можно здесь.

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