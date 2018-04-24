Стали известны новые подробности масштабного кровавого ДТП в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области маршрутное такси, которое было участником масштабной смертельной аварии, ехало со скоростью 46 километров в час.

Количество пассажиров в маршрутке не соответствовало заявленному в техпаспорте, их личности установлены, рассказал следователь по делу Никита Гаркавый, сообщает "Радио Свобода".

"... в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем. Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять", — отметил собеседник.

По его словам, на месте происшествия обнаружили, что на самом деле транспортное средство имело только 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

"Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит "Севертранс", частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет", — заявил Гаркавый.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, умерли девять человек. Позже суд арестовал водителя иномарки без права на внесение залога. Узнать больше о трагедии можно здесь.