В Киеве на Боршаговке вор устроил стрельбу ради пакета с продуктами

В Киеве, в районе жилого массива Никольская Борщаговка накануне вечером на улице имени Якуба Коласа устроил стрельбу мужчина, укравший пакет с продуктами у прохожего.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Влад Антонов.

"Вечером в 23:00 по улице Якуба Коласа,1-в были слышны выстрелы, похожие на пистолетные. Человек с разбитым носом рассказал, что произошло. По словам потерпевшего Николая, он возвращался домой на улицу Ромена Роллана, 14 из продуктового магазина. Подойдя к дому, парень обнаружил, что забыл ключи. Поставив пакет с продуктами на землю, он начал звонить жене, чтобы та сбросила ему ключи с балкона. В этот момент мимо проходили два человека. Они схватили пакет с продуктами и начали убегать", - говорится в тексте.

Обворованный молодой человек не растерялся и погнался за злоумышленниками. Он настиг одного из них, державшего в руках его пакет, и затеял драку. Во время потасовки тот вызватил пистолет и выстрелил дважды, но ни разу не попал в хозяина продуктов. Парню удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и сбить с ног, а его жена вызвала патруль полиции. Розыск второго преступника сейчас ведется.

Напомним, ранее в Киеве в стрельбе у ночного клуба пострадал молодой парень.