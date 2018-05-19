Ликвидация "Мамая": появились интересные подробности об одном из героев, убивших боевика

Вечером 17 мая в промзоне Авдеевки Донецкой области командир банды "Пятнашки" самопровозглашенной "ДНР" из России убит Олег Мамиев по прозвищу "Мамай". Он получил осколочные ранения в голову, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Момент его гибели попал на видео, которое обнародовал кремлевский канал "Россия 1".

Позднее бывший лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош сообщил, что к ликвидации "Мамая" причастны несколько украинских бойцов-добровольцев.

"Спасибо комбату "Черному", ротному "Рэмбо" да другу "Кипишу" за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава Нации! Смерть врагам", – написал он.

"Обозреватель" нашел в сети фотографии героя. Судя по всему, у него есть любимая женщина и интересное тату.