Смертельный суррогат. Под Киевом в больнице умерли шесть человек

В понедельник, 21 мая, в городе Борисполь (находится под Киевом) в больницу без сознания попали семь человек, которые вместе употребляли алкоголь, утром 22 числа шестеро из них умерли.

По предварительным данным, люди скончались в результате отравления суррогатным алкоголем, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"… 22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г. Борисполь… умерли шесть человек и один пострадал… Данные лица (всего семь человек) употребляли алкоголь в одном коллективе в частном доме", — отметили в ведомстве.

Напомним, 21 мая в Николаеве на территории школы №6 был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом, из учебного заведения эвакуировали 400 детей, 32 из них направили в больницу для уточнения состояния. Узнать больше об инциденте можно здесь.