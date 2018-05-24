"Не ради ордена": стало известно, почему коп так рьяно бросался под колеса авто в Ржищеве

Сегодня в Ржищеве лихая девушка-водитель под амфетамином устроила полицейским гонки в стиле GTA.

УНИАН выяснило, почему коп так рьяно бросался под колеса машины девушки-лихача.

"Не ради ордена, нет. Он просто УРОНИЛ(!) в ее машину автомат Калашникова. Все логично: лучше попасть под колеса, чем объяснять, как ты умудрился прос…ть автоматическое оружие. Браво! Премия Дарвина всем участникам", – написало издание в своем Telegram-канале.

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Видео задержания опубликовал у себя в Facebook местный житель Алексей Соломенцев, подписав его "Цирки и погоня".

Ранее появились новые детали и видео с места жуткого ДТП на Львовщине. Украинцы возвращались из Чехии с заработков.