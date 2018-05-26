Ущерб на полмиллиона рублей: вандал повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына"

Сразу ряд Telegram-каналов и российских СМИ сообщили о том, что вечером 25 мая посетитель Третьяковской галереи пытался порвать картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известную как "Иван Грозный убивает своего сына".

Вандал разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения. Осколки стекла в свою очередь прорвали полотно в нескольких местах.

Мужчину тут же задержали. На него завели дело о повреждении культурных ценностей (статья 243 УК РФ).

Зовут его Игорь Подпорин, ему 37 лет. Свои действия он объяснил тем, что картина, по его мнению, на самом деле неправильная: Иван Грозный не убивал сына, поэтому-то полотно и нужно порвать.

Ущерб эксперты уже оценили в 500 тыс. рублей.

Как уточняет Telegram-канал Mash, в данный момент картина находится на реставрации. Самое ценное – изображение лица царя и его сына – не пострадало.

Ранее экс-"торнадовцы" до крови избили вандала, разбившего плиту с именами героев Небесной сотни в Киеве. Каждый, кто подымет руку на символы нашей свободы, лишится ее и будет наказан, пригрозил бывший командир роты.

Как сообщалось, картина "Лежащая обнаженная" побила рекорд на Sotheby's. Полотно продано за 157,2 млн долларов.