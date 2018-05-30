В полиции показали фоторобот вероятного убийцы Бабченко: фото

Следствие обнародовало фоторобот предполагаемого убийцы российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в своей квартире в центре Киева.

Сообщение со снимком было опубликовано в Twitter МВД Украины, где указали некоторые подробности внешности подозреваемого.

На фотороботе имеется составленное от руки описание преступника. Его возраст — от 40 до 45 лет, рост 175 — 180 см,

"Телосложение среднее, имеется живот", — говорится в описании убийцы.

Последний свой пост на странице в Facebook Аркадий Бабченко посвятил годовщине гибели генерала Сергея Кульчицкого. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист за девять часов до смерти.

Антон Геращенко рассказал подробности убийства Бабченко - по его словам, журналист был застрелен, когда пошел в магазин за хлебом.

Также накануне покушения Бабченко утверждал, что доверенное лицо Путина в открытом доступе разместил предложение о его убийстве.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Российский совет по правам человека при президенте заявил, что будет требовать от Украины самого тщательного расследования.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция рассматривает две версии убийства Бабченко.