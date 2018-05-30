Главный коп сказал, кто стрелял в Бабченко

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в российского журналиста Аркадия Бабченко стрелял профессиональный киллер.

Преступников было несколько, любителей задерживают на месте преступления, рассказал главный коп на брифинге, пишет УНИАН.

"Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление — одним человеком не обойдешься", — отметил Князев.

Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с погибшим, считает, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью журналиста. Узнать больше о преступлении можно здесь.