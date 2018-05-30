СМИ выяснили, что перед убийством Бабченко в Киев приехал киллер ФСБ. Фото

Он прибыл в Киев, скорей всего, по поддельному паспорту.
СМИ выяснили, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".
Стоит отметить, что, по словам главы Нацполиции Украины Сергея Князева, в Бабченко стрелял профессиональный киллер.
Как пишет издание "КавказЦентр", под кличкой "Валидол" скрывается уроженец Чечни Валид Лурахманов, он же Александр Смирнов. По данным издания, он прибыл в Киев 3 мая, скорей всего, по поддельному паспорту.
"Пока не ясно с какой целью он туда приехал… Не исключено, что киллер ФСБ нацелился на очередную жертву по заданию Лубянки и пробрался в Украине с целью организовать убийство", — отмечало издание в день его приезда.
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Сообщается, что киллер был арестован в Турции в 2016 году по обвинению в убийстве замглавы вилаята Нохчийчоь Имарата Кавказ за рубежом Абдулвахида Эдильгериева. Также его обвиняли в планировании других убийств чеченцев и в шпионаже в пользу РФ.
Спустя год "Валидол" и еще один обвиняемый в шпионаже были выданы России в обмен на освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
При этом издание "Тексты" отметило, что "Валидол" похож на подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, чей фоторобот ранее распространила полиция. "Телосложение среднее, имеется живот", — говорится в описании убийцы.
Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.