Удар в голову. В Кривом Роге напали на депутата, фото пострадавшего

В четверг утром, 31 мая, в Кривом Роге Днепропетровской области на улице неизвестные напали на депутата горсовета Андрея Немченко.

Злоумышленники нанесли политику удар в голову и скрылись с места происшествия на автомобиле, пишет УНИАН со ссылкой на управление полиции города.

По данным агентства, пострадавший сам обратился к правоохранителям и сообщил, что запомнил марку машины и часть номера.

Полиция для задержания нападавших ввела план "Перехват". Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса.

Депутат на своей странице в Facebook написал об инциденте и опубликовал фотографии, сделанные после нападения.

Ранее стало известно, что в Черкассах убили депутата Черкасского облсовета, экс-заместителя городского главы Сергея Гуру. Подозреваемый в совершении преступления задержан, суд уже избрал ему меру пресечения. Узнать больше об убийстве можно здесь.