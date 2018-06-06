На Харьковщине обнаружили повешенным активиста-антикоррупционера

Близ Чугуева, что на Харьковщине, в лесу нашли повешенным местного активиста-антикоррупционера Николая Бычко.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал юрист Роман Лихачев.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", – написал он.

По мнению Лихачева, самоубийство активиста было инсценировано.

2Могу привести массу доказательств, да и пофигизм полиции подсказывает, что все спишут по-быстрому и на тормозах... Николай готовил документы для открытия общественной организации, перед смертью также мониторил очистные сооружения – и тут резко решил повеситься – не смешите", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сквере Николаева нашли повешенным мужчину.