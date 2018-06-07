На Закарпатье пьяный мужчина проволок коня по асфальту: фото

В Закарпатской области полицейские проводят проверку из-за жестокого обращения с конем, которого житель села Черная Тиса привязал к автомобилю марки "УАЗ" и волок по земле.

Такое сообщение опубликовало агентство "УНИАН" со ссылкой на представителей Главка Нацполиции по региону. "Было установлено установили, что лошадь получила телесные повреждения. Мужчина указал на человека, который покалечила животное. Продолжается проверка, уголовного дела пока нет, поскольку следователь имеет на это 24 часа со времени поступления заявления от пострадавшего", – заявили правоохранители.

Как рассказывают в соцсетях сельчане, пьяный житель Черной Тисы поймал коня, спокойно пасся неподалеку от реки, привязал к "УАЗику" и буксировал по асфальту. Животное падало, упиралось, потеряло подковы с копыт, а также получило травмы глаз и туловища. Местные жители вызвали полицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании мужчина обзавелся лошадью-поводырем.