Во Львове взбешенный отсуствием пенсии мужчина с топором устроил погром

Во Львове ночью мужчина в районе улицы Владимира Великого с помощью топора устроил дебош в магазине.

Такое сообщение опубликовал портал "Zaxid.net" со ссылкой на представителей львовской полиции. По их информации, злоумышленник после дебоша попытался скрыться в районе улицы Бойчука. Инспекторы, получив ориентировку, начали догонять злоумышленника. Убегая, мужчина выбросил топор.

После задержания 45-летний подозреваемый не отрицал своей вины. Он также признался в том, что ранее разбил банкомат, расположенный на улице Петлюры. Свой поступок мужчина объяснил тем, что не получил пенсию вовремя и пришел в бешенство возмутило.

Сейчас полицейские решают вопрос о квалификации преступления и открытия уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожье полицейские были вынуждены стрелять в мужчину с топором.