"Взрывчатка-ловушка". Задержан владелец "Волги", в которой в Киеве был взрыв

В Ровенской области задержали владельца "Волги", в которой в Киеве произошел взрыв и пострадали четверо детей.

Мужчина, вероятнее всего, установил в авто взрывчатку-ловушку, написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"… дети лезут в припаркованный на улице старючий остов автомобиля "Волга", открывают бардачок — раздается взрыв — кругом кровь — четверо детей 10-12 лет ранены — один не приходит в себя", — отметил чиновник.

По его словам, владелец, "вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины". "По факту взрыва — сбежал", — отмечается в сообщении.

Напомним, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской, 4/56 взорвалась припаркованная "Волга", пострадали четверо детей. Дети попали в больницу, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что один из пострадавших находится в коме.