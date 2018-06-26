На Полтавщине на футбольном матче устроили стрельбу из "калаша" — СМИ

В селе Савинцы Полтавской области на матче девятого тура чемпионата региона по футболу (проходил 23-24 июня) среди любителей неизвестные открыли огонь из автомата Калашникова, никто не пострадал.

Инцидент произошел во время перерыва, из-за стрельбы арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.

"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что фанаты одесского "Черноморца" избили главного тренера клуба Константина Фролова после вылета команды в Первую лигу. Узнать больше о случившемся можно здесь.