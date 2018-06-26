"Средневековая дикость". К нападению на лагерь ромов во Львове подстрекали в РФ — Аваков

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что к нападению на лагерь ромов во Львове подстрекали в Российской Федерации, но осуществили его украинцы.

Такого рода нападения являются средневековой дикостью, рассказал чиновник в эфире одного из украинских телеканалов.

"Аналитики киберполиции нам показывают копию этого сайта Российской Федерации. Этот сайт открыли и администрировали во Львовской, Харьковской, Киевской, и еще в одной области. Откуда это пришло? Да, инспирировали оттуда (из РФ — Ред.), но делали же здесь, наши!", — отметил министр.

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Напомним, на окраине Львова в ночь на 24 июня в лесном массиве группа злоумышленников напала на лагерь ромов, погиб один человек, а четверо — пострадали. На месте происшествия полицейские задержали семерых нападавших, также был обезврежен организатор преступления.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division. Позже суд избрал меру пресечения двум задержанным.