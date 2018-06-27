После стрельбы по местным жителям в Черновцах повысили военного и дали премию в 10 тысяч

На прошлой неделе в Красноильске Черновицкой области произошел конфликт между пограничниками и местными жителями.

По версии военных, они преследовали контрабандистов. Те пытались скрыться в селе, причем местные вставили на их защиту. Селяне, по их словам, заблокировали военных и пытались отобрать у них оружие. В итоге командир группы сначала выстрелил вверх, а затем – и в ногу нападающего.

По версии местных жителей, никаких провокаций они не устраивали и сопротивления не оказывали.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняет полиция.

Между тем в пограничном же отряде, не дожидаясь результатов расследования, действия военного уже назвали правомерными и обоснованными. Его повысили до подполковника и даже премировали на 10 тыс. грн. "Чтоб военные и в дальнейшем стрелять, ну то есть исполнять свои служебные обязанности, не боялись", – аргументировали свое решение в гарнизоне.

Напомним, в России задержанного гражданина Украины Игоря Кияшко обвинили в попытке контрабанды и шпионаже. Задержанный украинец якобы хотел приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов.

Ранее заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука назвал "таксу" проезда фуры с сигаретами через линию разграничения на Донбассе.